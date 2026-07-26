На фоне протестов в Индии потребовали удалить Bitchat с GitHub Власти Индии потребовали удалить Bitchat с GitHub на фоне протестов

Москва26 июл Вести.Власти Индии потребовали от платформы GitHub ограничить доступ к децентрализованному мессенджеру Bitchat на фоне массовых протестов в Дели. Об этом пишет The Times of India.

Уточняется, что, согласно документу Индийского центра координации борьбы с киберпреступностью (I4C), платформа должна в течение трех часов ограничить доступ к трем репозиториям, связанным с Bitchat. Решение принято в связи с тем, что архитектура сервиса существенно осложняет работу правоохранительных органов, затрудняя идентификацию пользователей.

По версии индийского правительства, участники демонстраций использовали mesh-сети для координации действий в условиях ограниченного доступа к интернету. Подобные технологии могут использоваться не только для поддержания связи, но и для распространения дезинформации, организации протестных акций и другой незаконной деятельности, заверили в I4C.

Bitchat был представлен в 2025 году как офлайн-мессенджер, не требующий подключения к интернету, регистрации, номера телефона или электронной почты. Разработчики позиционируют приложение как средство связи для чрезвычайных ситуаций, включая стихийные бедствия, масштабные аварии и отключения связи.

В мае в Роскомадзоре заявили, что доступ к ресурсам GitHub в России не ограничивается. Подчеркивалось, что API работает без сбоев, а регистрация пользователей и создание проектов осуществляются в штатном режиме.