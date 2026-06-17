Москва17 июн Вести.В диалоге с западными IT-гигантами нужно действовать деликатно. Такое мнение озвучил депутат Госдумы РФ Евгений Попов в мессенджере MAX, комментируя решение Apple и Google временно удалить Telegram из своих магазинов по запросу правительства Индии, сообщает ИС "Вести".

Он добавил, что IT-компании будут выполнять любое решение властей тех стран, которые являются важными рынками для западного бизнеса.

Интересный кейс. И дело даже не в блокировке. Показательно, как IT-гиганты выполняют любую прихоть властей в тех странах, где у Apple и Google значительная доля рынка. Только бизнес - ничего личного. Если у тебя рынок в 1,5 миллиарда человек, то можно требовать у корпораций что угодно. А если как у нас - 145 миллионов - плевать они хотели, можно и в либералов поиграть. Из этого и надо исходить в диалоге с западным IT и очень деликатно подходить к решениям, которые отражаются на качестве жизни и коммуникациях миллионов людей рассказал Попов

Ранее сообщалось, что доступ к Telegram в Индии был ограничен из-за проведения медицинского экзамена. Национальное агентство Индии по тестированию заявило, что такие меры направлены на борьбу с дезинформацией, мошенническими схемами и распространением фальшивых материалов экзамена. Блокировка продлится до 22 июня.