Telegram удалили из App Store и Google Play в Индии

В Индии ограничили доступ к Telegram из-за медицинского экзамена Telegram удалили из App Store и Google Play в Индии

Москва17 июн Вести.Мессенджер Telegram исчез из магазинов приложений App Store и Google Play в Индии, сообщает Moneycontrol.

По данным издания, Apple и Google на время пересдачи национальных экзаменов удалили приложение после распоряжения Министерства электроники и информационных технологий страны, к которому ранее с просьбой об ограничениях обратилось Национальное агентство по тестированию (NTA).

Предпринимаемые меры связаны с повторной сдачей национального медицинского вступительного экзамена NEET-UG, который пройдет в Индии 21 июня.

Ранее в NTA заявили, что ограничения направлены на борьбу с дезинформацией, мошенническими схемами и распространением фальшивых материалов экзамена. Блокировка продлится до 22 июня.