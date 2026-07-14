В России перестали открываться сайты GitHub, Google и Apple

Пользователи жалуются на работу GitHub, Google и Apple В России перестали открываться сайты GitHub, Google и Apple

Москва14 июл Вести.Пользователи, проживающие на территории России, начали жаловаться на работу сайтов GitHub и Apple, а также поисковика Google. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте сервиса мониторинга detector404.ru.

На работу сайта GitHub, платформы для хранения открытого исходного кода IT-проектов, за последний час пожаловались 602 пользователя. Неполадки в работе крупнейшей поисковой системы Google заметили примерно тысяча человек. Сайт корпорации Apple оказался недоступен для 51 пользователя.

Ранее по всему миру перестали работать короткие ссылки мессенджера Telegram. Сбой оказался связан с ограничениями со стороны оператора доменной зоны .me.