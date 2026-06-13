Москва13 июнВести.Коалиция генпрокуроров из нескольких штатов США инициировала расследование в отношении компании OpenAI, разработавшей ChatGPT. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.
По данным газеты, разработчику 12 июня направили запрос с требованием предоставить документы о политике, рекламе, обработке потребительских данных, моделях глубокого обучения, а также о деятельности, связанной с детьми и пожилыми людьми.
Коалиция из генеральных прокуроров штатов начала расследование в отношении OpenAI... Повестка в суд компании-разработчику искусственного интеллекта была направлена в пятницуговорится в публикации
В ответ на это представитель OpenAI заявил, что компания каждый день работает над тем, чтобы безопасно и ответственно приносить пользу людям с помощью ИИ, и серьезно относится к опасениям прокуроров.
WSJ напомнило, что в декабре 2025 года группа из 42 генпрокуроров уже направляла OpenAI, Meta (признана в РФ экстремистской), Google, Anthropic и стартапу xAI письмо с требованием защитить уязвимых пользователей от опасного взаимодействия с чат-ботами.
Ранее стало известно, что OpenAI направила заявку на первое публичное размещение акций (IPO). Однако примерные сроки выхода на биржу пока не называются.