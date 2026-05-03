Москва3 маяВести.В США переписка в чат-боте с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT становится уликой при расследовании уголовных дел. Об этом сообщает телеканал CNN.
В апреле пропали два аспиранта Университета Южной Флориды. При этом, по данным прокуратуры Флориды, сосед по комнате одного из них за несколько дней до этого задал в чат-боте необычные вопросы.
Что произойдет, если человека положат в черный мусорный мешок и выбросят в мусорный контейнер?спросил Хишам Абугарбие
В ответ на это ChatGPT заявил, что это звучит опасно, после чего Абугарбие задал еще один вопрос:
Как об этом узнают?
Переписка была включена в судебные документы, по которым Абугарбие предъявили обвинение в убийстве.
По информации телеканала, это лишь последний пример использования следователями истории чатов с искусственным интеллектом в качестве доказательств в уголовных расследованиях.
Ранее переписка в ChatGPT была упомянута в деле о поджоге леса в Лос-Анджелесе , а переписка в Snapchat стала ключевым доказательством на судебном процессе по делу об убийстве в Вирджинии в 2024 году. На прошлой неделе генеральный прокурор Флориды начал уголовное расследование в отношении компании OpenAI, утверждая, что ChatGPT предоставлял "значительные консультации" подозреваемому в массовой стрельбе в Университете штата Флорида.
В материале сказано, что для следователей эти переписки могут представлять собой ценную информацию о мышлении и мотивах подозреваемого. Эксперт по кибербезопасности, юрист из Вашингтона Илья Колоченко полагает, что любое общение с чат-ботами на основе ИИ - это "настоящая сокровищница для правоохранительных органов".
[Подозреваемые] считают, что их взаимодействие с ИИ останется конфиденциальным или, по крайней мере, не будет раскрыто, поэтому они часто задают очень простые и прямые вопросыпрокомментировал эксперт
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что отсутствие конфиденциальности является "огромной проблемой".
ChatGPT - это не ваш друг, не ваш адвокат, не ваш врач, не ваш супруг. Перестаньте разговаривать с ними (нейросетями. – Прим. ред.) так, будто они ваши друзьяпризвал эксперт из Berggruen Institut Нильс Гилман
Ранее IT-эксперт Владимир Зыков заявил, что у ИИ появляется инстинкт самосохранения.