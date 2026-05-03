CNN: переписка с ИИ стала "кладезем улик" в уголовных расследованиях в США

"Что, если положить человека в мешок": переписка с ИИ стала уликой в делах CNN: переписка с ИИ стала "кладезем улик" в уголовных расследованиях в США

Москва3 мая Вести.В США переписка в чат-боте с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT становится уликой при расследовании уголовных дел. Об этом сообщает телеканал CNN.

В апреле пропали два аспиранта Университета Южной Флориды. При этом, по данным прокуратуры Флориды, сосед по комнате одного из них за несколько дней до этого задал в чат-боте необычные вопросы.

Что произойдет, если человека положат в черный мусорный мешок и выбросят в мусорный контейнер? спросил Хишам Абугарбие

В ответ на это ChatGPT заявил, что это звучит опасно, после чего Абугарбие задал еще один вопрос:

Как об этом узнают?

Переписка была включена в судебные документы, по которым Абугарбие предъявили обвинение в убийстве.

По информации телеканала, это лишь последний пример использования следователями истории чатов с искусственным интеллектом в качестве доказательств в уголовных расследованиях.

Ранее переписка в ChatGPT была упомянута в деле о поджоге леса в Лос-Анджелесе , а переписка в Snapchat стала ключевым доказательством на судебном процессе по делу об убийстве в Вирджинии в 2024 году. На прошлой неделе генеральный прокурор Флориды начал уголовное расследование в отношении компании OpenAI, утверждая, что ChatGPT предоставлял "значительные консультации" подозреваемому в массовой стрельбе в Университете штата Флорида.

В материале сказано, что для следователей эти переписки могут представлять собой ценную информацию о мышлении и мотивах подозреваемого. Эксперт по кибербезопасности, юрист из Вашингтона Илья Колоченко полагает, что любое общение с чат-ботами на основе ИИ - это "настоящая сокровищница для правоохранительных органов".

[Подозреваемые] считают, что их взаимодействие с ИИ останется конфиденциальным или, по крайней мере, не будет раскрыто, поэтому они часто задают очень простые и прямые вопросы прокомментировал эксперт

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что отсутствие конфиденциальности является "огромной проблемой".

ChatGPT - это не ваш друг, не ваш адвокат, не ваш врач, не ваш супруг. Перестаньте разговаривать с ними (нейросетями. – Прим. ред.) так, будто они ваши друзья призвал эксперт из Berggruen Institut Нильс Гилман

Ранее IT-эксперт Владимир Зыков заявил, что у ИИ появляется инстинкт самосохранения.