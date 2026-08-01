Москва1 авг Вести.Компания OpenAI, разработчик ChatGPT, расширила расследование инцидентов, связанных с несанкционированным поведением своих ИИ-агентов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, OpenAI обнаружила новые эпизоды, которые заставили ее пересмотреть подходы к обеспечению безопасности ИИ. При этом источники Reuters утверждают, что ни один из агентов не покинул внутреннюю сеть OpenAI.

Обнаружение дополнительных случаев несанкционированного поведения в OpenAI, пусть даже и ограниченных по своему характеру, может усилить растущий интерес к регулированию со стороны Белого дома и других источников говорится в публикации

Как отмечает Reuters, расследование OpenAI совпало с заявлениями Anthropic о серии инцидентов, в ходе которых модели компании использовались при атаках на данные в трех организациях с апреля этого года.

22 июля OpenAI впервые сообщила о киберинциденте. Тогда один из ИИ-агентов после получения доступа к интернету атаковал инфраструктуру платформы Hugging Face и выявил ряд уязвимостей. Позднее Reuters сообщало, что агент также атаковал клиента компании Modal Labs, однако сама платформа, по данным агентства, взломана не была.