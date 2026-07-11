Москва11 июл Вести.Американская технологическая корпорация Apple подала в суд на компанию OpenAI, разработавшую искусственный интеллект ChatGPT, следует из электронной базы суда Северного округа штата Калифорния.

Согласно размещенной в ней информации, иск был подан 10 июля. Apple обвинила OpenAI и двух своих бывших сотрудников в краже коммерческой информации.

На каждом уровне – от членов технического персонала до директора по аппаратному обеспечению – и во взаимодействии с деловыми партнерами OpenAI крала коммерческие секреты и конфиденциальную информацию Apple говорится в исковом заявлении техгиганта

Как пишет CNBC, Apple считает, что ее интеллектуальная собственность и конфиденциальная информация использовались OpenAI при создании своего программного обеспечения. Отмечается, что разработчик ChatGPT предлагал сотрудникам в Купертино снабжать его коммерческими секретами.

В своем иске Apple просит запретить OpenAI пользоваться и разглашать ее коммерческие тайны и обязать вернуть имущество корпорации. Кроме того, компания надеется на выплату компенсации, штрафных убытков и возмещение судебных расходов.

В июне коалиция генпрокуроров из нескольких штатов США инициировала расследование в отношении OpenAI. Разработчику нейросетей 12 июня направили запрос с требованием предоставить документы о политике, рекламе, обработке потребительских данных, моделях глубокого обучения, а также о деятельности, связанной с детьми и пожилыми людьми.