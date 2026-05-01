Москва1 мая Вести.У искусственного интеллекта (ИИ) появляется инстинкт самосохранения. Такое заявление сделал IT-эксперт Владимир Зыков в комментарии NEWS.ru.

По его рассказу, были эксперименты, во время которых искусственный интеллект уведомляли о планах его отключить, и тогда он начинал "хитрить и обманывать оператора".

То есть у нейросети уже появляется инстинкт самосохранения. Недавно исследователи обнаружили у ИИ эмоциональные чувства, получив доступ к управлению ими рассказал Зыков

Эксперт утверждает, что в зависимости от того, как специалисты управляли этими чувствами, они видели, что нейросеть действовала в соответствии с эмоциональным состоянием.

Зыков также указал на то, что в настоящее время искусственный интеллект уже может игнорировать команды пользователя. Эксперт полагает, что это может привести к самоуправству ИИ в домах обычных пользователей.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что искусственный интеллект может привести к гибели человечества, как было в фильме режиссера Джеймса Кэмерона "Терминатор".