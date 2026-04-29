Маск: развитие ИИ может привести к гибели человечества, как в "Терминаторе"

Маск предупредил об угрозе ИИ и сравнил его с "Терминатором" Маск: развитие ИИ может привести к гибели человечества, как в "Терминаторе"

Москва29 апр Вести.Американский предприниматель Илон Маск заявил, что искусственный интеллект может привести к гибели человечества, как в фильме режиссера Джеймса Кэмерона "Терминатор". Слова бизнесмена привел журнал Fortune.

Свое мнение на этот счет Маск высказал в суде по своему иску против компании OpenAI.

Мы не хотим, чтобы все закончилось как в "Терминаторе". Мы хотим, чтобы все закончилось как в "Звездном пути" Джина Родденберри сказал Маск

В январе стало известно, что Маск потребовал от OpenAI и Microsoft многомиллиардную компенсацию за причиненный ущерб. Как сообщало Bloomberg со ссылкой на судебные документы, речь идет о сумме от 79 до 134 миллиардов долларов. Юристы предпринимателя считают, что руководство OpenAI, заявлявшее о некоммерческом характере своей деятельности, извлекло выгоду от вложений Маска, которые были получены в 2015 году и составили 38 миллионов долларов.

7 апреля Маск отправил в калифорнийский суд новые документы.