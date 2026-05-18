Маск: есть большая вероятность того, что мы живем в симуляции

Маск: есть большая вероятность того, что мы живем в симуляции

Москва18 мая Вести.Есть большая вероятность того, что люди живут в симуляции. Таким мнением поделился американский миллиардер Илон Маск в своей соцсети X.

Так он прокомментировал публикацию другого пользователя соцсети, который выдвинул гипотезу о "матрице" и посоветовал людям относиться к жизни как к видеоигре.

Я думаю, есть высокая вероятность того, что мы находимся в симуляции, но это не значит, что мы точно в ней написал Маск в соцсети X

Ранее он заявил, что основал компанию SpaceX ради встречи с НЛО. Он также выразил уверенность, что корабли его компании будут "бороздить просторы космоса".