Эррол Маск уверен, что в будущем люди смогут свободно перемещаться в космосе Эррол Маск: для перемещения в космосе нужно использовать гравитацию

Москва14 апр Вести.В будущем люди смогут перемещаться между планетами, как в футуристических фильмах, но для этого нужно научиться правильно использовать гравитацию. Такое мнение выразил инженер и бизнесмен Эррол Маск в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

Отец миллиардера Илона Маска уверен, что через 100 лет, когда люди будут свободно перемещаться в космосе, они будут удивлены, что когда-то повседневным транспортом была машина.

Со временем, скорее всего, мы сможем путешествовать в то, что называют космическим временем. Когда мы сможем в этом каком-то пузыре космического времени переместиться с Земли на ближайшую звезду, сделать там что-то и потом вернуться буквально к ужину… Когда мы научимся, как правильно использовать земное притяжение для наших собственных целей, тогда мы сможем покидать планету даже без ракет, без космических кораблей. Мы будем это делать как в кино, "Стартрек" и так далее, когда люди путешествуют с одной планеты на другую. Вот именно таким будет будущее считает Эррол Маск

Бизнесмена также восхитило признание героя России, космонавта-испытателя Антона Шкаплерова, который рассказал, как сильно скучал по семье во время длительных космических экспедиций.