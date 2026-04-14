Отец Маска уверен в существовании жизни на других планетах: могу гарантировать Эррол Маск выразил уверенность в существовании жизни на других планетах

Москва14 апр Вести.Внеземные цивилизации существуют, уверен отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол. Инженер и предприниматель объяснил свою точку зрения по этому поводу в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

Если, например, посчитаем количество звезд, которые существуют во Вселенной и которые исчисляются триллионами ... , тогда, в конце концов, ты останешься со ста миллионами планет, на которых может быть эта жизнь. Поэтому я почти могу гарантировать, что есть такая инопланетная жизнь сказал он

Маск-старший также считает странным череду загадочных смертей и исчезновений ученых NASA, которая встревожила американское общество.

Этим можно быть очень обеспокоенным, очень. Это то, что реально беспокоит. Потому что мы живем сейчас в очень странном мире. По-хорошему, никто не знает, что же происходит. Наиболее стабильная часть мира, которую я видел последний год, - это Россия. Это наиболее нормальное место в мире. А остальной мир пребывает в очень странном состоянии, в очень плохом состоянии прямо сейчас сказал Эррол Маск

Ранее Эррол Маск заявил, что считает Россию супердержавой, а россиян умными и трудолюбивыми людьми.