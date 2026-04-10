Москва10 апр Вести.Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол признался, что постоянно размышляет о возможном освоении Марса. Об этом он заявил ИС "Вести" во время визита в Нижегородскую область.

У меня даже есть такие смелые идеи, что через 60 или 100 лет мы сможем делать гравитационные прыжки через пространство и время, и таким образом сможем достичь Марса и, может быть, других планет сказал Эррол Маск

Эррол Маск подчеркнул, что есть огромный пул аргументов за то, что долететь до Красной планеты возможно, но также существуют и обратные мнения в научном сообществе. По словам американского миллиардера, его старший сын не верит в скорый полет на Марс. Илон Маск в ближайшее время займется тем, что будет разрабатывать проекты по установлению баз на Луне, сообщил его отец.

С представителями Нижегородской области Эррол Маск обсудил сотрудничество в науке, технике и исследованиях. Также поднимался вопрос переселения иностранных граждан в регионы России. Так, на данный момент в Нижегородской области проживают более 100 человек, мигрировавших из стран Запада.