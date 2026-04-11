Эррол Маск считает, что завод Tesla можно построить в Нижегородской области

Москва11 апр Вести.Отец американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска Эррол заявил, что Нижегородская область могла бы стать подходящим местом для размещения завода по производству автомобилей Tesla.

Такое мнение он выразил в ходе встречи с прессой в Нижнем Новгороде.

Я вижу здесь очень много возможностей для строительства заводов крупных компаний. Та же Tesla могла бы здесь построить свой завод. Нет никаких препятствий, на мой взгляд сказал Эррол Маск журналистам

Он обратил внимание на количество энергии в россиянах и отметил, что им необходимо не только ждать инвестиций в свои проекты, но и инвестировать самим "с таким настроем".

Ранее отец Маска рассказал, что видел немало автомобилей российской марки Lada в ЮАР.