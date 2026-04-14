Эррол Маск рассказал, планирует ли выучить русский язык

Москва14 апр Вести.Отец миллиардера Илона Маска инженер и бизнесмен Эррол Маск рассказал, планирует ли выучить русский язык в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

Эррол Маск в третий раз за последние десять месяцев посетил Россию. В этот раз он посетил Нижний Новгород и побывал на пасхальной службе в храме Христа Спасителя в Москве.

Я думаю, что Россия – это очень красивое место. Не то, чтобы я это только сейчас увидел, но многие годы мы просматривали прекрасные фильмы, например, "Доктор Живаго"… Это делает Россию очень интересным историческим местом. Уже не говоря о том факте, что здесь история идет на тысячи лет назад поделился бизнесмен

Он также ответил на вопрос о планах по изучению русского языка.

Насчет изучения русского, я уже использую русские фразы на протяжении где-то 20 лет отметил Эррол Маск

Ранее Маск-старший заявил, что считает Россию супердержавой, а россиян умными и трудолюбивыми людьми.