Москва14 апрВести.Отец миллиардера Илона Маска инженер и бизнесмен Эррол Маск рассказал, планирует ли выучить русский язык в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".
Эррол Маск в третий раз за последние десять месяцев посетил Россию. В этот раз он посетил Нижний Новгород и побывал на пасхальной службе в храме Христа Спасителя в Москве.
Я думаю, что Россия – это очень красивое место. Не то, чтобы я это только сейчас увидел, но многие годы мы просматривали прекрасные фильмы, например, "Доктор Живаго"… Это делает Россию очень интересным историческим местом. Уже не говоря о том факте, что здесь история идет на тысячи лет назадподелился бизнесмен
Он также ответил на вопрос о планах по изучению русского языка.
Насчет изучения русского, я уже использую русские фразы на протяжении где-то 20 летотметил Эррол Маск
Ранее Маск-старший заявил, что считает Россию супердержавой, а россиян умными и трудолюбивыми людьми.