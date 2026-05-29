Москва29 маяВести.Отец миллиардера Илона Маска, бизнесмен и инженер Эррол Маск заявил, что намерен принять участие в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Корреспондент РИА Новости спросил его, планирует ли он участвовать в ПМЭФ.

Да, я собираюсь

ответил Эррол Маск

Петербургский международный экономический форум в этом году состоится с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.