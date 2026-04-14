Москва14 апр Вести.Идея американского предпринимателя Илона Маска о покупке ракеты в России вызвала шутки и недоумение у российских ученых. О таком отношении к сыну рассказал его отец Эррол Маск. Он подробно описал этот эпизод в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

По его словам, Илон Маск намеревался купить ракету в России, чтобы затем ее адаптировать под собственный проект.

Он [Илон Маск] понимал, что проект гораздо сложнее, чем он думал. Его идея была в том, чтобы поехать в Россию и задать вопрос: смогут ли ему продать межконтинентальную баллистическую ракету, чтобы потом ее превратить во что-то другое. Конечно, русские ученые уже шутили по этому поводу. Они и тогда говорили, мол, парень, тебе всего 28 лет. Они думали, что он безумец. А потом он вернулся в США и понял, что ему нужно сделать это самому. И он это сделал рассказал Маск-старший

При этом, добавил он, идея с полетами на Марс, от колонизации которого ранее отказался Илон Маск, трудна в исполнении.

Я сам инженер и понимаю, что полет на Марс – это непростое мероприятие, как люди думают. Особенно возврат с Марса. На это может потребоваться в четыре раза больше времени, чем полет на Марс. Есть очень много проблем отметил Эррол Маск

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что полет на Марс и обратно почти гарантированно вызовет лучевую болезнь для космонавтов. По его словам, РФ планирует отрабатывать технологии полета в дальний космос на Луне.