Эррол Маск: не скажу, что мой сын - гений, но он очень умный мальчик Отец Илона Маска не считает его гением

Москва14 апр Вести.Отец американского предпринимателя Илона Маска - Эррол Маск - не считает, что его сын гений. Соответствующее заявление сам Эррол Маск сделал в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

Маску-старшему поступил вопрос от юной жительницы Калининграда Александры Васильевой о том, верил ли он, что его сын станет гением, когда вырастет.

Знаете, тяжело для отца сказать: "Мой сын - гений". Обычно родители говорят: "Ну, я очень счастлив по поводу своих детей, по поводу их прогресса". Но я не буду говорить: "Мой сын - лучший". Я этого не сделаю. Знаете, мы работали довольно упорно; чем больше мы пытались, тем более успешными мы становились в чем-то. Поэтому я бы избегал таких заявлений. Но он - очень умный мальчик сказал Эррол Маск

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести" рассказала о своем первом эфире на телевидении в качестве спикера российского внешнеполитического ведомства.