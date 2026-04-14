Москва14 апр Вести.Во время воспитания детей необходимо развивать в них уверенность, ценить их самостоятельность. Об этом инженер и предприниматель Эррол Маск заявил в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

Я думаю, что каждый человек способен дать своим детям уверенность. Вы должны дать детям уверенность. Если твой ребенок делает что-то, даже что-то небольшое, то можно ему сказать: "Это очень классно, ты умница, молодец". И тогда ребенок будет развивать уверенность в себе. Я этим как раз и занимался с моими детками. И даже сейчас. У меня восьмилетний ребенок, и я могу пойти в ресторан и сказать ему: "Вот моя банковская карточка, оплати счет, скажи официанту по поводу чаевых". И он говорит: "Спасибо, папа". А с самого начала мне он говорил, что не может это сделать. Но потом ребенок учится быть уверенным