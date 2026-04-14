Москва14 апр Вести.Отец миллиардера Илона Маска, инженер и бизнесмен Эррол Маск, в интервью Андрею Малахову ответил на слова бывшей жены Мэй, которая обвинила его в избиениях, сообщает ИС "Вести".

В браке Эррола и Мэй Маск родились трое детей – сыновья Илон и Кимбал, а также дочь Тоска. Спустя десятилетия после развода Мэй Маск рассказала, что ей якобы приходилось терпеть домашнее насилие в браке с Эрролом.

Каждый раз с тех пор, как я остался один, когда я встречал разведенных женщин, они мне всегда рассказывали, насколько плохой был муж, какой это был человек плохой, за кого она вышла замуж. Я думаю, что это серьезная проблема у разведенных женщин. Они обязательно должны это рассказать каждому человеку, с кем они знакомятся, что тот первый муж был очень плохим. Если честно, то, что Мэй говорит, это полная фабрикация, это полная выдумка сказал Эррол Маск

Он добавил, что после развода оставил детей жить с матерью, как она того хотела. По его словам, однако, узнав, что Мэй вовсе не заботится о детях, он захотел отсудить их, но потом снова пошел ей навстречу и взял с нее обещание заботиться о сыновьях и дочери.