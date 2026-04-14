Эррол Маск заявил, что Илон и другие его дети голодали, когда жили с мамой

Москва14 апр Вести.Инженер и бизнесмен Эррол Маск заявил, что трое его детей, в том числе Илон, оставшись после развода жить с мамой Мэй, ходили в школу грязными и голодными, о них совершенно не заботились. Такие заявления он сделал в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

В браке Эррола и Мэй Маск родились трое детей – сыновья Илон и Кимбал, а также дочь Тоска. После развода дети остались жить с матерью.

Мне со школы потом звонили и сказали, что Илон и Кимбал приезжали в школу голодными, они просили их покормить, у них была порвана одежда. А Илона нашли, как он гулял по каким-то окрестностям города, потому что она ему позволила идти пешком до школы. Это было очень далеко сказал Эррол Маск

Он также заверил, что ему звонили домработницы из дома бывшей жены и рассказывали, что Мэй уехала на долгий срок, не оставив детям никакой еды.

Мне звонили работники из того дома, где мы жили. Я этих людей нанимал, и они работали уже на меня около пяти лет. И та женщина, которая работала у моей бывшей жены, она мне звонила и говорила: "Пожалуйста, помогите нам, потому что я одна с детьми на целую неделю. У нас нет еды, я кормлю их своей кашей. Своей овсянкой, той, которую я ем. И ваши дети голодают рассказал отец миллиардера Илона Маска

Ранее Эррол Маск также ответил на обвинения бывшей жены в домашнем насилии.