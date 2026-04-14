Москва14 апр Вести.Отец миллиардера Илона Маска Эррол в интервью Андрею Малахову рассказал, что ему не за что прощать бывшую жену и мать его троих детей Мэй, он не держит на нее зла, сообщает ИС "Вести".

Спустя десятилетия после развода Мэй Маск рассказала, что в браке Эррол якобы был агрессивным и прибегал к домашнему насилию. Кроме того, бывшим супругам не раз приходилось судиться за опеку над детьми – сыновьями Илоном и Кимбалом и дочерью Тоской.

Я не имею против нее ничего. Я понимаю, она – человек, который пытается найти свой путь, свои какие-то платформы. У нас у всех есть взлеты, падения. И по мне, это хорошо, что наши дети близки к ней, они заботятся о ней. Это нормально. У меня нет никакого чувства вины и так далее прокомментировал бизнесмен

Эррол Маск рассказал, что, когда дети после развода жили с матерью, ему сообщали, что они были голодными и грязными.