Отец Маска восхитился рассказом космонавта РФ и вспомнил, как был один в океане Эррол Маск: я плыл по Атлантическому океану один 34 дня

Москва14 апр Вести.Признание героя России, космонавта-испытателя Антона Шкаплерова, вызвало восхищение Эррола Маска. Соответствующие заявления инженер, отец предпринимателя Илона Маска сделал в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

Шкаплеров обратился к Маску-старшему с вопросом о ценности общения с близкими людьми. Герой России рассказал, что четыре раза находился в длительных космических экспедициях и неизменно скучал по общению с родными и близкими. По его словам, эта разлука давалась ему особенно тяжело.

Личное признание Героя России восхитило Эррола Маска.

Вы выразились очень хорошо, хорошо объяснили, я бы так не смог признался он

Маск-старший рассказал, что однажды в одиночку совершал плавание в Атлантическом океане. По длительности морской поход занял больше месяца.

Я плыл по Атлантическому океану один. Это было всего 34 дня. Когда ты ходишь в море, ты понимаешь, насколько ты скучаешь по людям. Когда я был посередине Атлантического океана, я пытался настраивать радио, чтобы поймать какой-то сигнал, услышать хотя бы что-нибудь. Даже если там был бы совсем слабый сигнал. Я пытался услышать человеческий голос добавил он

Ранее инженер и предприниматель Эррол Маск вспомнил, как едва не стал жертвой нападения.