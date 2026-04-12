Москва12 апр Вести.На вопрос о том, что он испытал, узнав об утверждении его кандидатуры на первый полет в космос, космонавт-испытатель отряда ФГБУ "НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина", Герой России Антон Шкаплеров рассказал ИС "Вести", что был безумно счастлив, потому что так близко он никогда не находился к своей детской мечте - полету в космос.

По словам Шкаплерова, к своему первому полету он готовится годами, и поэтому он знал, что назначение в основной экипаж - это вопрос времени.

К этому моменту мы идем годами. Я к своему первому полету готовился 8 лет, поэтому это, конечно, было ожидаемо. Но, когда сказали, что да, ты уже в основной экипаж утвержден, командиром полетишь. Я был безумно счастлив...Я понимал, что это прекрасная, самая лучшая профессия как на Земле, так и в космосе отметил Шкаплеров

По его словам, еще с детства он мечтал стать космонавтом.

Это была моя мечта стать космонавтом именно с детства, прямо с детского сада. Сколько себя помню, те ракеты, которые были как раз в детском саду, я представлял себе, как я спокойно захожу в эту ракету и покидаю нашу Землю рассказал Шкаплеров

Также он рассказал, почему перед подготовкой к полету в космос, космонавты не расслабляются ни на минуту.