Москва12 апр Вести.Перед подготовкой выхода в открытый космос, космонавты не расслабляются ни на минуту, потому что в любой момент может произойти смена летного состава. Об этом ИС "Вести" рассказал космонавт-испытатель отряда ФГБУ "НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина", Герой России Антон Шкаплеров.

По его словам, каждый космонавт должен пройти полный цикл подготовки.

Для того, чтобы полететь в основном экипаже, обычно мы проходим дублирующий экипаж. То есть каждый космонавт проходит полностью весь цикл подготовки. Бывали и случаи, когда меняли экипажи. Причем бывал не только дублирующий, когда был очень важен полет, был еще третий резервный экипаж. И был даже такой случай, когда полетел именно третий резервный экипаж. Поэтому никто не расслабляется, все готовятся буквально до каких-то считанных часов до старта рассказал Шкаплеров

Ранее начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, командир отряда космонавтов "Роскосмоса" Олег Кононенко рассказал, как изменится подготовка космонавтов при запуске Российской орбитальной станции (РОС). По его словам, технология подготовки космонавтов отлажена длительным периодом времени, в ней будут меняться мелкие детали.