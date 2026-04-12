Москва12 апр Вести.Смотреть перед полетом художественный фильм "Белое солнце пустыни" для космонавтов – давняя традиция, которой они придерживаются. Об этом ИС "Вести" рассказал космонавт-испытатель отряда ФГБУ "НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина", Герой России Антон Шкаплеров.

По его словам, есть две причины, по которым космонавты смотрят этот фильм.

Это специальный фильм, по которому космонавты учатся, как правильно сделать видеосъемки, потому что очень много видеосъемок делается как на борту, так и за бортом при выходе в открытый космос пояснил Шкаплеров

Помимо своей образовательной ценности в контексте освоения навыков видеосъемки, кинокартина "Белое солнце пустыни" с течением времени обрела для космонавтов глубокое символическое значение.

Мы действительно смотрим этот фильм за день до старта, и были даже случаи, когда уже опытные космонавты, у которых не хватало времени какие-то доделать дела на Земле, не ходили смотреть этот фильм, и на следующий день ракета не стартовала...Поэтому ходили все смотреть фильм, и дальше все было удачно рассказал Шкаплеров

Он добавил, что в качестве хобби ведет ведеоблог в соцсетях, где выкладывает фотографии, сделанные на орбите. С каждого полета по 100 тысяч фотографий.

Шкаплеров также рассказал, что с дошкольного возраста мечтал стать космонавтом.