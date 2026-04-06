Космонавт Кононенко: больше всего мне запомнился эксперимент "Перепел"

Москва6 апр Вести.Космонавты за время полугодовой экспедиции выполняют около 50-60 экспериментов. Герой России, и.о. начальника Центра подготовки космонавтов, командир отряда космонавтов Олег Кононенко рассказал ИС "Вести" о самых интересных из них.

По словам космонавта, больше всего ему запомнился эксперименты по выведению в космосе птиц и биопечати органов человека и животных.

Я выполнял несколько интересных экспериментов. Это вот эксперимент "Перепел". Несколько поколений перепелок выводилось на станции "Мир", но они рождались с какими-то генетическими отклонениями. И вот наши ученые спустя время, создав новый инкубатор, пытаются выяснить, за счет чего происходят эти отклонения рассказал он

Также космонавт отметил свое участие в эксперименте 4D-биопечати.

Еще один эксперимент такой очень хороший, это 4D-биопринт. Ученые создали прибор, и вот на нем удалось напечатать хрящ ткани человека и щитовидную железу летучей мыши добавил он

По словам Героя России, большинство экспериментов, проводимых на орбите, направлено на создание систем жизнеобеспечения замкнутого цикла.