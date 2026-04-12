Москва12 апр Вести.Скафандр космонавта является шедевром инженерной мысли. Об этом ИС "Вести" заявил Герой России, летчик-космонавт РФ, начальник ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина", командир отряда космонавтов "Роскосмоса" Олег Кононенко.

По его словам, при подготовке к работе в скафандре необходимо снизить содержание азота в организме, чтобы избежать кессонной болезни – опасного состояния, возникающего при быстром переходе из зоны высокого давления в нормальное.

Давление у нас порядка 380 миллиметров [ртутного столба] внутри скафандра … Скафандр, с моей точки зрения, конечно, шедевр инженерной мысли … 740 миллиметров – нормальная земная атмосфера …Если давление такое же будет в скафандре, там никто никогда не сможет работать … Я бортовой колодкой присоединен к системе, которая регулирует состояние моего скафандра, когда я внутри. Получается, при понижении давления, соответственно, у меня понижается давление в скафандре … Меня обогревает система терморегулирования или охлаждает та, которая станционная. А сублиматор, через который проходит водичка, она в космос излучает тепло, он включается только в абсолютном вакууме. Если я его включу внутри шлюзового отсека, там нечистый вакуум, что называется, то там может вырасти ледяная борода сзади. И выход может отмениться сказал Кононенко

