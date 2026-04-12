Москва12 апр Вести.Во время полета космонавт должен фиксироваться в индивидуальном ложементе в позе эмбриона для максимального снижения нагрузок при запуске и посадке. Об этом ИС "Вести" заявил Герой России, летчик-космонавт РФ Николай Чуб.

Участники экспедиции на старте и при посадке находятся в позе эмбриона в формовом сиденье. Под каждого отливают индивидуальный ложемент, что позволяет защитить позвоночник и внутренние органы от повреждений.

Данная поза обусловлена наиболее оптимальным распределением ударной нагрузки и перегрузки на этапах полета и при посадке. Мы должны быть в ложементе зафиксированы с помощью привязной системы. Мы фиксируем свое тело, колени, ноги таким образом, чтобы при разнопеременных нагрузках, резких, наши руки, ноги и то оборудование, которое мы используем, никуда не улетело, никого не травмировало сказал Герой России

Ранее летчик-космонавт РФ Олег Кононенко заявил, что скафандр космонавта является шедевром инженерной мысли.