Москва12 апр Вести.За три недели до старта космической миссии экипаж проходит комплексную предполетную подготовку, включающую специализированные тренировки, период изоляции (карантина) и адаптацию к бортовым системам космического корабля. Об этом рассказал ИС "Вести" космонавт-испытатель отряда ФГБУ "НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина", герой России Антон Шкаплеров.

Первое, что делают космонавты, по словам Шкаплерова, они едут на космодром.

Там проходит так называемая первая "примерка" корабля, когда еще корабль не загружен личными вещами, которые полетят с космонавтами. Они просто осматривают, садятся в него в скафандрах, примеряются. И где-то за несколько дней, дней за пять, происходит вторая "примерка", когда уже корабль полностью загружен. Им даются схемы, в которые они вкладывают бортовую документацию. Здесь уже идет окончательная примерка. Далее продолжаются тренировки ручного сближения и стыковки со станцией рассказал космонавт

По его словам каждый день подготовки идет по заранее составленному расписанию.

Естественно, каждый день физкультура, медосмотр – есть чем заняться. Прямо на каждый день составляется расписание, и оно, конечно, уже известно заранее пояснил Шкаплеров

Ранее он рассказал, что перед подготовкой к полету в космос, космонавты не расслабляются ни на минуту, потому что в любой момент может произойти смена экипажа.