Москва12 апр Вести.Российские космонавты проводят эксперименты биотехнологической направленности по выявлению колоний бактерий. Об этом ИС "Вести" заявил Герой России, летчик-космонавт РФ, начальник ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина", командир отряда космонавтов "Роскосмоса" Олег Кононенко.

По его словам, на сегодняшний день в космосе есть система обеспечения кислородом.

Мы вырабатываем кислород, но все равно азот и кислород мы привозим. Мы перерабатываем достаточно, где-то процентов 80, но не 100%. Мы фильтры привозим. Все-таки мы фильтры хоть и пылесосим, но там бактерии развиваются. Мы сейчас проводим массу экспериментов, особенно биотехнологической направленности, где специальные системы выявляют колонии бактерий. Специальные есть системы, которые могут эти колонии бактерий обеззаразить, то есть сделать работу на станции, саму станцию, автономной и менее зависимой от Земли сказал Герой РФ

Ранее Олег Кононенко заявил, что работа и эксперименты, проводимые российскими космонавтами на МКС, направлены на то, чтобы сделать полет автономным, независимым от Земли.