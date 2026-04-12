Москва12 апр Вести.Россия первая в мире напечатала хрящ человека и щитовидку летучей мыши в космосе. Об этом ИС "Вести" заявил Герой России, летчик-космонавт РФ, начальник ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина", командир отряда космонавтов "Роскосмоса" Олег Кононенко.

По его словам, эксперименты с 3D и 4D-биопринтами он делал в своих двух ранних экспедициях в космосе.

В декабре 2018-го сделали биопринт, и с помощью магнитной биолевитации я напечатал хрящ человека и щитовидку летучей мыши. Потому что все-таки нет гравитации, и не нужны поддерживающие конструкции. Все лепится, как мы лепим снежный ком. Или, например, 4D-биопринт. Здесь уже этот конструкт положен на подложку с эффектом памяти. Получилось сделать полые цилиндрические структуры, что на Земле тоже очень сложно сделать. Сейчас эта технология возвращается на Землю. И, кстати, это сделано впервые в мире … Мы опередили американцев