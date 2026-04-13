Москва13 апр Вести.Ректор Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий в интервью ИС "Вести" рассказал о важнейших проектах, которые реализует вуз в космосе.

В МГУ прошло расширенное заседание научно-координационного совета, где обсудили перспективные направления в исследовании космоса. Как отметил ректор университета, вуз на протяжении десятилетий принимает участие в освоении космоса.

Для меня роботелескоп по поиску экзопланет сейчас является важным. Второе – на запуске МКС мы ставим визуальный шлем, который будет помогать космонавтам управлять полетом. Я думаю, что этот проект точно должен состояться через несколько месяцев рассказал Садовничий

Ранее Герой России, летчик-космонавт РФ, начальник ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина", командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко рассказал, что Россия первая в мире напечатала хрящ человека и щитовидку летучей мыши в космосе.