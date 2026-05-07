Москва7 мая Вести.Технологическую компанию xAI преобразуют в подразделение компании SpaceX, заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети X.

xAI занимается разработкой искусственного интеллекта (ИИ) Grok, а также созданием других ИИ-продуктов.

Компанию xAI закроют, останется только SpaceXAI и продукты ИИ от SpaceX, уточнил Маск.

Ранее Маск сообщил, что развитие ИИ может привести к гибели человечества, как это произошло в фильме "Терминатор" режиссера Джеймса Кэмерона.

Маск также выступил c угрозами в адрес руководителей компании OpenAI - гендиректора Сэма Альтмана и технического директора Грега Брокмана. Глава SpaceX пообещал сделать их "самыми ненавидимыми" людьми в США.