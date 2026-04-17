Москва17 апр Вести.Активное использование искусственного интеллекта может привести к безработице, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. Он предлагает бороться с ней, раздавая людям деньги.

В комментарии, который он опубликовал в своей соцсети X, Маск написал, что американцам стоит гарантировать "всеобщий высокий доход" за счет чеков, выдаваемых властями.

ИИ/робототехника будет производить товары и услуги в количестве, значительно превышающем рост денежной массы, поэтому инфляции не произойдет написал миллиардер

10 апреля на совещании по вопросам развития технологий искусственного интеллекта президент РФ Владимир Путин заявил, что искусственный интеллект наряду с цифровыми платформами и автономными системами формирует принципиально иной облик экономики.

По его словам, законодатели сейчас готовят правовую базу для применения искусственного интеллекта.

В связи с этим нужно перенастраивать механизмы подготовки и переподготовки кадров, уровни образования под новый технологический уклад. Также он считает необходимым просчитать модели основных рисков и угроз, возникающих в связи с применением таких систем, и определить меры по их своевременному предотвращению.