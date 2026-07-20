Москва20 июл Вести.Потенциальная угроза для современной цивилизации, исходящая от искусственного интеллекта (ИИ), заключается не в сценариях с "роботами-убийцами" или "разумными компьютерами", а в вероятном значительном сокращении налоговых поступлений в государственный бюджет.

Такую точку зрения высказал колумнист агентства Bloomberg Дэвин Рамиль.

Подобная гипотеза была озвучена на фоне продолжающихся дискуссий о влиянии ИИ на общество, в частности, по результатам заседания Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне в декабре прошлого года, где поднимались вопросы изменения привычного уклада жизни.

Рамиль подчеркивает, что даже умеренный рост безработицы в мировом масштабе, спровоцированный распространением ИИ, способен оказать существенное давление на государственные финансы.

Он пояснил, что доходы населения, а следовательно, и отчисления по подоходному налогу, будут сокращаться, в то время как расходы казны на пособия по безработице и программы переобучения персонала, напротив, неизбежно возрастут.

Автор статьи проводит параллели между нынешней фазой внедрения искусственного интеллекта и Первой промышленной революцией XVII–XVIII веков. По его мнению, как тогда крестьяне оказались вытеснены с традиционных земель, так и сейчас общество может столкнуться с десятилетиями нестабильности, вызванной неспособностью населения оперативно адаптироваться к стремительно меняющимся условиям рынка труда.

Ранее директор по развитию искусственного интеллекта компании "Яндекс" Александр Крайнов заявил, что человечество может оказаться в большой зависимости от технологий искусственного интеллекта, что создаст новые проблемы, с которыми придется бороться.