Японское СМИ: зависимость от американского ИИ может стать формой колониализма Nikkei: зависимость от американского ИИ чревата новой формой колониализма

Москва19 апр Вести.Зависимость стран от американских систем искусственного интеллекта может обернуться новой формой колониализма. Об этом заявило японское издание Nikkei.

В материале говорится, что зависимость от американского ИИ несет три ключевых риска. Во‑первых, экономический риск: постоянная оплата зарубежных ИИ-сервисов способна вызвать значительный отток капитала из стран-пользователей.

Во‑вторых, подчеркивается опасность утечки ценной информации за рубеж, поскольку данные, вводимые в системы ИИ, могут аккумулироваться и анализироваться иностранными компаниями и государствами.

В-третьих, авторы указывают на риск политического и иного вмешательства во внутренние дела государств через контроль над ключевыми цифровыми технологиями и инфраструктурой ИИ.

Ранее высокопоставленные представители финансового сектора и банковские эксперты выразили обеспокоенность угрозами для мировой банковской системы, связанными с развитием новых моделей искусственного интеллекта.