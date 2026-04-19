Зависимость стран от американских систем искусственного интеллекта может обернуться новой формой колониализма. Об этом заявило японское издание Nikkei.
В материале говорится, что зависимость от американского ИИ несет три ключевых риска. Во‑первых, экономический риск: постоянная оплата зарубежных ИИ-сервисов способна вызвать значительный отток капитала из стран-пользователей.
Во‑вторых, подчеркивается опасность утечки ценной информации за рубеж, поскольку данные, вводимые в системы ИИ, могут аккумулироваться и анализироваться иностранными компаниями и государствами.
В-третьих, авторы указывают на риск политического и иного вмешательства во внутренние дела государств через контроль над ключевыми цифровыми технологиями и инфраструктурой ИИ.
Ранее высокопоставленные представители финансового сектора и банковские эксперты выразили обеспокоенность угрозами для мировой банковской системы, связанными с развитием новых моделей искусственного интеллекта.