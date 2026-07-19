Bloomberg: ИИ может повлиять на налоговые поступления и приблизить конец света

Назван неожиданный сценарий конца света из-за искусственного интеллекта Bloomberg: ИИ может повлиять на налоговые поступления и приблизить конец света

Москва19 июл Вести.Искусственный интеллект может нанести удар по экономике, который приблизит конец цивилизации в привычном для современного человека виде.

Об этом говорится в материале Bloomberg под названием "Сценарий конца света с ИИ, о котором никто не говорит".

Издание отмечает, что апокалипсис может быть не связан с появлением роботов-убийц или разумных компьютеров, управляющих человечеством. Цивилизации, по мнению Bloomberg, угрожает снижение поступлений в бюджет от подоходного налога.

В материале подчеркивается, что внедрение ИИ угрожает уничтожить многие офисные профессии, что выльется в серьезные экономические проблемы. По мере исчезновения высокооплачиваемых рабочих мест увеличение безработицы заметно скажется на государственном финансировании из-за роста пособий, а также обучения и обеспечения правопорядка.

Падение доходов, рост издержек и годы неопределенности могут привести к десятилетиям нестабильности, достаточных для того, чтобы привести к падению правительств утверждает автор статьи Дэвид Рамли

По его словам, самые богатые и влиятельные люди в мире не знают, как решить проблему надвигающегося дефицита налоговых поступлений, хотя прекрасно понимают, к чему может привести использование ИИ на рынке труда.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия осознает как возможности, которые дает искусственный интеллект, так и риски от внедрения данных технологий.