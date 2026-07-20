Москва20 июл Вести.Развитие искусственного интеллекта (ИИ) постепенно лишает людей человеческих качеств. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

По его словам, которые приводит NEWS.ru, нельзя закрывать глаза на рост распространения нейросетей.

Нынешние имитаторы интеллекта, как уже доказано опытом их применения, очень эффективно отучают людей от всего, что делает их людьми сказал Вассерман

Ранее он заявлял, что искусственного интеллекта "пока в природе не существует", а существуют только "имитаторы интеллекта".

В конце июня сообщалось, что российское правительство подготовило обновленную редакцию законопроекта об искусственном интеллекте, которая закрепляет переход от жесткого надзора к стимулированию ИИ-отрасли.