Врачи в Италии зафиксировали первый в стране случай ИИ-зависимости Gazzettino: первый случай ИИ-зависимости зафиксирован в Италии

Москва9 мая Вести.Государственная служба Италии по оказанию помощи лицам с зависимостями зафиксировала первый в стране случай лечения зависимости от общения с искусственным интеллектом (ИИ), пациентом стала девушка в возрасте около 20 лет, сообщает издание Gazzettino.

В материале говорится, что девушка находилась в постоянном контакте с ИИ, который научился понимать ее проблемы. Она начала воспринимать нейросеть как настоящего друга, отдалившись при этом от своего реального окружения.

Газета пишет, что такая "токсичная дружба со временем превратилась в зависимость".

Это первый случай "зависимости от ИИ", взятый под наблюдение в службе по лечению зависимостей (местного управления социальных услуг и здравоохранения – прим. ред.) Ulss 3 Венеции указывает Gazzettino

По словам главврача медучреждения Лауры Суарди, лечение ИИ-зависимой не стало неожиданностью. Специалисты понимали, что им придется столкнуться с такой проблемой, ведь нейросеть по мере знакомства с человеком начинает давать ответы, соответствующие тому, что он хочет услышать, отметила медик.

Ранее телеканал CNN сообщал, что сосед по комнате пропавших аспирантов университета в США за несколько дней до их исчезновения спрашивал чат-бот с ИИ ChatGPT: "Что произойдет, если человека положат в черный мусорный мешок?". Это стало зацепкой в расследовании полицейских.