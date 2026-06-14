Москва14 июн Вести.Участники ЕГЭ-2026 начали получать первые результаты экзаменов. Свои баллы узнали сдававшие историю, литературу и химию в 89 российских регионах и 49 странах. Об этом сообщило Минпросвещения РФ.

Общее количество участников ЕГЭ по перечисленным предметам составило почти 231 895 человек, уточнило РИА Новости.

Система ГИА работает надежно, без сбоев. При этом у тех, кто не доволен результатом, есть право подать апелляцию — мы гарантируем объективное рассмотрение каждого обращения сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов

Те, кто сдавал ЕГЭ по русскому языку получат результаты следующими.

Член Совета Федерации Артем Шейкин ранее предупредил, что мошенники начали активно использовать поддельные сайты проверки результатов ЕГЭ и ОГЭ для обмана школьников и их родителей. Он призвал не переходить по ссылкам из писем и мессенджеров, не сообщать посторонним паспортные данные, СНИЛС и коды из СМС. Всю информацию о результатах экзаменов, апелляциях и поступлении Шейкин рекомендовал проверять только через официальные ресурсы школ, вузов и региональных центров обработки информации.