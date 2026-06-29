Минцифры РФ: результаты ЕГЭ на "Госуслугах" посмотрели более 10 млн раз

На "Госуслугах" результаты ЕГЭ проверили более 10 млн раз Минцифры РФ: результаты ЕГЭ на "Госуслугах" посмотрели более 10 млн раз

Москва29 июн Вести.За время экзаменационной кампании результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на портале "Госуслуги" посмотрели более 10 млн раз. Об этом заявили в Минцифры РФ.

Уточняется, что сейчас в личном кабинете доступны результаты по всем предметам.

В ведомстве подчеркнули, что наибольшее количество запросов было 17 июня (1,6 млн запросов), когда появились результаты по русскому языку, и 22 июня (2,3 млн запросов), после результатов экзаменов по профильной и базовой математике.

В Минцифры РФ напомнили, что для просмотра баллов достаточно авторизоваться на "Госуслугах" и перейти в раздел "Образование". Результаты экзаменов появятся там автоматически.

24 июня глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что разрыв в результатах на ЕГЭ между абитуриентами, поступающими в вузы на бюджетные и платные места, составляет от 36 до 42 баллов.