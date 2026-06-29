Москва29 июнВести.За время экзаменационной кампании результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на портале "Госуслуги" посмотрели более 10 млн раз. Об этом заявили в Минцифры РФ.
Уточняется, что сейчас в личном кабинете доступны результаты по всем предметам.
В ведомстве подчеркнули, что наибольшее количество запросов было 17 июня (1,6 млн запросов), когда появились результаты по русскому языку, и 22 июня (2,3 млн запросов), после результатов экзаменов по профильной и базовой математике.
В Минцифры РФ напомнили, что для просмотра баллов достаточно авторизоваться на "Госуслугах" и перейти в раздел "Образование". Результаты экзаменов появятся там автоматически.
24 июня глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что разрыв в результатах на ЕГЭ между абитуриентами, поступающими в вузы на бюджетные и платные места, составляет от 36 до 42 баллов.