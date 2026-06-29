Набравшая 500 баллов на ЕГЭ выпускница рассказала, как получила такой результат Выпускница из Москвы рассказала, как ей удалось набрать 500 баллов на ЕГЭ

Москва29 июн Вести.Выпускница московской школы №1409 Екатерина Малкова, которая набрала на ЕГЭ 500 баллов, рассказала ИС "Вести", что главный секрет успеха – это интерес к выбранным предметам.

Предметы, которые выбрала, они мне очень нравятся, и, соответственно, даже подготовка к экзаменам приносила мне удовольствие. И я думаю, именно благодаря этому я смогла добиться такого результата … Я старалась заниматься каждый день, но в то же время не забывать про отдых, общение с друзьями, прогулки, своими хобби в том числе … Получить конкретно 100 баллов на ЕГЭ у меня никогда не было, но я всегда стремилась к высоким результатам. Рассчитывала написать на 90+, но то, что я смогла сдать все пять экзаменов на 100 баллов, стало для меня приятным сюрпризом сказала выпускница

Как отметила Екатерина, наиболее интересным предметом для нее является химия.

Этим предметом я заинтересовалась, можно сказать, только в конце 10-го класса. И буквально с нуля смогла подготовиться к экзамену и сдать его на максимальный балл … Я не очень люблю зубрить, предпочитаю именно разбираться в теме. Понимать ее на более глубоком уровне. Это дает лучшее понимание предмета и запоминается на более продолжительный срок добавила Екатерина

По словам девушки, наиболее волнительным для нее был результат по русскому языку.

Он пришел вторым, я больше всего переживала из-за этого предмета. В процессе ожидания результатов я даже начала сомневаться, а будет ли у меня 90+ баллов. И когда увидела 100, я была очень рада … Когда пришли результаты по русскому, мы посмотрели их вместе с папой. И была отреагировала довольно эмоционально, я расплакалась от счастья сказала Екатерина

Ранее сообщалось, что за время экзаменационной кампании результаты Единого государственного экзамена на портале "Госуслуги" посмотрели более 10 миллионов раз.