Первая 500-балльница в истории ЕГЭ официально подала документы в МФТИ Абсолютная рекордсменка госэкзаменов подала документы в МФТИ

Москва6 июл Вести.Московская выпускница Екатерина Малкова, установившая абсолютный рекорд за 25-летнюю историю ЕГЭ, набрав максимальные 500 баллов, подала документы в Московский физико-технический институт (МФТИ). Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения, передает ТАСС.

Рекордсменка госэкзаменов выбирает между несколькими направлениями, при этом она уже официально подала согласие на зачисление. С выбором выпускница может определиться до 25 июля.

Абитуриентка Екатерина Малкова, которая первая за всю историю Единого государственного экзамена набрала 500 баллов, официально подала документы в МФТИ отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что Екатерина Малкова получила максимальные баллы по пяти предметам: русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике.