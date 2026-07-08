Путину рассказали о набравшей 500 баллов по ЕГЭ московской выпускнице Кравцов рассказал Путину о набравшей 500 баллов по ЕГЭ московской выпускнице

Москва8 июл Вести.Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил президенту РФ Владимиру Путину о школьнице из Москвы Екатерине Малковой которая впервые за 25-летнюю историю ЕГЭ набрала 500 баллов.

За 25 лет ЕГЭ впервые школьница из Москвы Екатерина Малкова набрала 500 баллов. Она сдавала русский язык, профильную математику, химию, физику и информатику сказал Кравцов во время совещания президента РФ с членами правительства

Глава Минпросвещения также отметил ежегодный рост среднего балла ЕГЭ. Так, по словам Кравцова, он увеличивается в среднем на два балла.

О рекордном результате ЕГЭ 28 июня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он поздравил выпускницу московской школы №1409 Екатерину Малкову, ее учителей и родителей. Также Собянин рассказал, что с 5 по 9 класс девушка училась в математической вертикали, а в старшей школе — в инженерном предпрофессиональном классе.

Позже сама Екатерина рассказала ИС "Вести", что главный секрет ее успеха заключается в интересе к выбранным предметам. Также выпускница добавила, что хотела бы работать в сфере на стыке физики и химии и развиваться в этих науках.