Москва28 июн Вести.Установлен абсолютный рекорд за 25-летнюю историю ЕГЭ: московская школьница получила максимальные 500 баллов, сообщил в MAX мэр столицы Сергей Собянин.

Он рассказал, что выпускница столичной школы №1409 Екатерина Малкова получила высшую оценку по пяти предметам: русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике.

Абсолютный рекорд: московская школьница сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов. ... Таких результатов удалось добиться впервые за 25-летнюю историю единого государственного экзамена написал Собянин

Мэр Москвы поздравил выпускницу, ее учителей и родителей. Он также рассказал, что с 5 по 9 класс Екатерина училась в математической вертикали, а в старшей школе — в инженерном предпрофессиональном классе.

Кроме того, она становилась победителем метапредметного конкурса "Интеллектуальный мегаполис. Потенциал", призером олимпиады "Ломоносов" по физике и конференции "Инженеры будущего", отметил градоначальник.

Свою профессию девушка планирует связать с точными науками. Екатерина выбирает для высшего образования между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией в ведущих профильных вузах – МГУ, МФТИ и РХТУ имени Менделеева, сообщил Сергей Собянин.