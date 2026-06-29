Москва29 июнВести.Выпускница московской школы №1409 Екатерина Малкова, которая набрала 500 баллов на ЕГЭ, установив абсолютный рекорд, рассказала ИС "Вести", хотела бы работать в сфере на стыке физики и химии и развиваться в этих науках.
На данный момент я выбираю между МФТИ и химическим факультетом МГУ … По ходу учебы я уже определюсь с будущей профессиейсказала Екатерина
На вопрос, кем она видит себя через 10 лет, девушка ответила, что не загадывает так далеко.
Ранее Малкова рассказала, как получила такой результат.