Выпускница из Москвы, набравшая 500 баллов, рассказала о планах на будущее

Набравшая 500 баллов на ЕГЭ выпускница рассказала о планах на будущее Выпускница из Москвы, набравшая 500 баллов, рассказала о планах на будущее

Москва29 июн Вести.Выпускница московской школы №1409 Екатерина Малкова, которая набрала 500 баллов на ЕГЭ, установив абсолютный рекорд, рассказала ИС "Вести", хотела бы работать в сфере на стыке физики и химии и развиваться в этих науках.

На данный момент я выбираю между МФТИ и химическим факультетом МГУ … По ходу учебы я уже определюсь с будущей профессией сказала Екатерина

На вопрос, кем она видит себя через 10 лет, девушка ответила, что не загадывает так далеко.

Ранее Малкова рассказала, как получила такой результат.