Психолог Безгодова: 500 баллов на ЕГЭ - феномен, который нужно изучать

Эксперт Безгодова назвала 500 баллов на ЕГЭ уникальным случаем Психолог Безгодова: 500 баллов на ЕГЭ - феномен, который нужно изучать

Москва28 июн Вести.Результат Екатерины Малковой, получившей 500 баллов на ЕГЭ по пяти предметам, требует специального изучения. Такое мнение высказала в беседе с агентством ТАСС эксперт Министерства просвещения, директор института психологии РГПУ имени Герцена Светлана Безгодова.

По ее словам, это феномен, в основе которого лежат личностные и когнитивные ресурсы выпускницы.

Результат Екатерины Малковой, которая сдала ЕГЭ на 500 баллов по пяти предметам, - явление феноменальное. Оно требует анализа личностных и когнитивных ресурсов выпускницы цитирует Светлану Безгодову агентство ТАСС

Среди ключевых факторов успеха психолог выделила высокую мотивацию, способность ставить цели и достигать их через системную работу и самодисциплину. Также важную роль сыграли стрессоустойчивость и умение концентрироваться, что говорит о зрелости нервной системы школьницы. Безгодова отметила исключительный уровень саморегуляции: Екатерина способна планировать время, контролировать свое состояние и корректировать действия в зависимости от ситуации.

Эксперт также обратила внимание и на когнитивную универсальность выпускницы: максимальные баллы одновременно по гуманитарным и точным предметам встречаются редко. Кроме того, она подчеркнула значимость поддержки семьи и близких в период подготовки и сдачи экзаменов.