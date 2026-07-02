Эксперт: апелляции редко повышают результат ЕГЭ больше чем на 1–2 балла

Эксперт ЕГЭ оценил шансы на повышение баллов при апелляции Эксперт: апелляции редко повышают результат ЕГЭ больше чем на 1–2 балла

Москва2 июл Вести.Процент удовлетворенных апелляций по результатам ЕГЭ остается небольшим, а при положительном исходе повышение обычно не превышает одного-двух первичных баллов. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил преподаватель РЭУ им. Плеханова, старший эксперт ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию Артем Кочегаров.

Скажу так, процент удовлетворенных апелляций очень небольшой. И, как правило, больше чем на один-два первичных балла не повышают сказал Кочегаров

Эксперт также рассказал о пересдаче экзаменов, отметив, что при повторных попытках результаты, как правило, улучшаются.

А вот результаты пересдачи, как правило, бывают лучше. Действительно, ребята все-таки готовятся к одному предмету, свои силы аккумулируют, переводят туда. И, как правило, [баллы] действительно повышаются сообщил Кочегаров

Ранее выпускница московской школы №1409 Екатерина Малкова, которая набрала 500 баллов на ЕГЭ, установив абсолютный рекорд, рассказала, что хотела бы работать в сфере на стыке физики и химии и развиваться в этих науках.